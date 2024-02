Més espai per a Salut Mental

L’àrea d’Urgències de salut mental de l’hospital Santa Maria guanyarà tres llits, una nova sala d’espera i un despatx de Psiquiatria Infantil que permetran separar l’àrea infantojuvenil de la d’adults, ara juntes en un reduït espai amb capacitat per atendre sis pacients que es desborda quan hi ha pics assistencials.

L’empresa pública que gestiona el centre, Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), preveu que l’ampliació estarà llesta abans de l’estiu. Perquè sigui possible, haurà de portar a terme obres per resituar espais a la planta baixa de l’hospital i convertir en assistencials zones administratives que es traslladaran al gran local de 4.500 metres quadres que el 2023 va llogar per un període de deu anys a l’avinguda de les Garrigues, a Cappont, que en una primera fase acollirà més de cinquanta empleats de GSS.“La ubicació definitiva per a les Urgències serà l’hospital Arnau de Vilanova, però durant els dos o tres anys que pot tardar aquesta unificació guanyarem un 40% de superfície que ens hauria de donar aire per atendre quatre pacients més”, explica el doctor Felip Benavent, adjunt a la gerència territorial de l’ICS i GSS. “Hem crescut en plantilla, activitat i nombre de pacients, per la qual cosa necessitem més espai i reduir el problema d’excés de magatzem que tenim a l’hospital”, afegeix.L’espai que guanyaran les Urgències està actualment ocupat pel servei de Digestologia i l’hospital de dia. El seu trasllat implicarà canvis en les ubicacions de consultes d’Otorrinolaringologia, així com de l’àrea de Cardiologia, que “estarà al costat d’on ja hi ha Rehabilitació Cardíaca i Respiratòria”, incideix Benavent. Finalment, Al·lèrgies es mourà a l’ala est de l’edifici, on ara es troben els despatxos de Recursos Humans, Direcció Econòmica i Financera, Infraestructures i Qualitat, així com els sistemes d’informació i l’assessoria jurídica.Aquests són precisament els serveis que es traslladaran a Cappont a partir de la primera setmana de març, quan GSS preveu que concloguin les obres a l’edifici de tres plantes que ja serveix com a magatzem. Tanmateix, “una petita part dels serveis i la direcció mèdica, d’infermeria i de centre no se’n poden anar i es resituaran a la reduïda àrea administrativa que es mantindrà a l’ala est de l’hospital Santa Maria”, assegura l’adjunt a la gerència de l’empresa pública.Al marge d’acollir els serveis administratius i el magatzem, l’immoble de Cappont, titularitat de la firma Viuda de Ramon Santesmasses, servirà d’aparcament per a la flota de vehicles de l’hospital. GSS va adjudicar l’octubre passat l’arrendament a aquesta empresa, que va ser l’única que es va presentar al concurs convocat, per un període de 10 anys i un import de 1.931.160 euros, IVA inclòs. El contracte preveu una possible pròrroga de 5 anys.

Els sindicats veuen car el local de Cappont i allunyat del Santa Maria

Metges de Catalunya, CCOO i Satse han denunciat en reiterades ocasions les condicions de les Urgències de Salut Mental del Santa Maria. Fins i tot han interposat dos denúncies davant de la Inspecció del Treball. Les lliteres amb mampares als passadissos de la unitat han estat relativament habituals els últims mesos i els sindicats reclamen una solució definitiva. No obstant, no els convenç el trasllat al local llogat a Cappont a personal administratiu per guanyar espai assistencial a Urgències. La portaveu de CCOO, Helena Motos, i el de Metges de Catalunya, Santiago Miguesanz, creuen que haurien estat millor un local a prop de l’hospital. “No compten amb les persones que han d’utilitzar espais a nivell assistencial ni administratiu”, apunta Motos. Opinen que el local de Cappont és molt car. De fet, Miguelsanz detalla que “amb el que costa se’n podria haver comprat un”. Així mateix, Motos remarca que els sindicats volen visitar-lo per veure en quines condicions estaran els empleats.