Obres des de demà per a un nou tram de carril bici a l'avinguda Rovira Roure

La Paeria iniciarà demà les obres per a constuir un nou tram de carril bici a l’avinguda Rovira Roure, entre passeig de Ronda i Onze de Setembre. Tindrà una longitud de 397 metres i serà bidireccional i segregat de la calçada. Se situarà en el costat dels nombres imparells (on és el gimnàs Viding Ekke) i la construcció comportarà l’eliminació d’una filera d’aparcament i del carril de circulació situat més a la dreta. També es demolirà un petit tram de vorera. Es mantindran dos carrils de circulació per a vehicles. Mentre es desenvolupin les obres, el pas de vehicles quedarà restringit a un carril entre la rotonda d’Onze de Setembre i l’avinguda Navarra i n’hi haurà dos des d’aquest punt fins a Ronda. Les obres es prolongaran 3 mesos, tenen un pressupost de 232.920 € i formen part del projecte d’implantació de la Zona de Baixes Emissions a la ciutat.

Aquest nou carril bici substituirà el que hi ha a la vorera de l’altre costat de l’avinguda Rovira Roure, millorant d’aquesta manera la seguretat viària en un espai on està ubicat l’hospital Santa Maria i el col·legi Pràctiques II.També està previst millorar l’accessibilitat al transport públic amb una nova plataforma a la parada de bus i una vintena de places d’aparcament per a bicicletes.