Lleida registra el consum d'aigua més baix en dos dècades, 123 litres per persona i dia

El consum d’aigua de boca a Lleida ciutat va assolir l’any passat el nivell més baix de les últimes dos dècades amb 10,14 milions de metres cúbics. Són uns 230.000 metres cúbics menys que el 2022 i és gairebé un milió menys que el 2019, quan s’hi van destinar 11,38 milions. Des de l’ajuntament i l’empresa concessionària que presta aquest servei, Aigües de Lleida, ho atribueixen tant a una reducció del consum per part de la ciutadania com a la millora del rendiment de la xarxa de canonades, ja que l’any passat hi va haver un 85% menys de fugues que a l’exercici anterior. Aquestes són les principals conclusions de l’informe que Aigües de Lleida va presentar ahir al govern i a l’oposició en la comissió de seguiment i control del servei d’aigua.

El descens del consum d’aigua és general i continu des de la pandèmia de covid, van assegurar els representants de la concessionària. Prova d’això és que l’any passat es va registrar una despesa de 123 litres per persona al dia per a usos domèstics. El 2022 el consum era de 124 litres i el 2021 de 130, i en tres anys s’han reduït en un 5,8% els litres diaris gastats per habitant. Si a la despesa domèstica s’hi sumen els usos industrials o municipals, la despesa total per persona al dia l’any passat va ser de 197 litres. Durant la comissió també es va informar que la ciutat compta amb una xarxa d’aigües de 641 quilòmetres de longitud que es va renovant progressivament. L’any passat es van millorar tres quilòmetres i es van atendre fins a 2.050 incidències. D’altra banda, el cabal d’aigua que tracta la depuradora de la ciutat, situada al camí de Sot de Fontanet de l’Horta, es va reduir en gairebé un 4% el 2023 respecte a l’exercici anterior, i si es compara amb les xifres del 2021, el cabal s’ha reduït un 9,5%.Respecte a les bonificacions que s’apliquen per a les tarifes de l’aigua, durant la comissió es va informar que 446 famílies tenen una reducció del 25% de la tarifa aplicada als consums domèstics per a persones grans i famílies que tenen tots els membres a l’atur. 2.018 més tenen una tarifa bonificada municipal del cànon de l’aigua per a famílies nombroses. Finalment, fins a 635 famílies compten amb un informe de vulnerabilitat favorable, fet que evitaria tallar-los el subministrament, i noranta van rebre descomptes per haver patit fugues. El total d’abonats d’Aigües de Lleida el 2023 era de 82.912 i es van atendre 24.773 consultes, unes vuitanta al dia.

Veïns del bloc que es quedarà sense subministrament van a la justícia

Els veïns que viuen al número 16 del carrer Caldereries, al Centre Històric, presentaran demà una denúncia als jutjats de Lleida per assetjament immobiliari contra la propietària de l’edifici, l’empresa Firg Pyrene SLU, ja que aquesta no està pagant el servei d’aigua, un fet que ha provocat que Aigües de Lleida notifiqués als veïns que el proper dia 19 els tallaran el subministrament si no abonen el deute pendent, que van assegurar que és abundant i el titular responsable del qual és la firma immobiliària. Els veïns van assenyalar que aquest edifici té un comptador comunitari i que el pagament tant de l’aigua com de la llum està inclòs al preu del lloguer. Això comporta que els veïns estan pagant per aquests serveis, però el titular de l’immoble, que figura com a abonat del servei d’aigua, i que és el fons immobiliari, no paga a la concessionària. Els veïns de l’edifici ja van denunciar aquest cas dijous davant de la Paeria.