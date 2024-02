Rebenten el reixat d'una fleca al barri Escorxador

Els Mossos d’Esquadra investiguen un intent de robatori que es va produir ahir a la matinada a la fleca PaPanBread, al carrer Roca Llaurador, al barri Escorxador. Els lladres van fer tant soroll que van despertar els veïns, que van alertar els Mossos d’Esquadra i els afectats.

El robatori es va produir al voltant de les 3.00 hores quan van arrancar la reixa de seguretat que hi ha en un dels finestrals laterals de l’establiment. Després van agafar una llamborda i van trencar el vidre. “Han entrat però no s’han emportat res perquè només hi ha maquinària i no deixem diners”, va explicar Roger Canela, el responsable de PaPanBread, a aquest diari. Canela va afegir que “amb el soroll que feien els lladres han despertat els veïns, que han avisat els Mossos i a nosaltres, que comencem a treballar a les quatre de la matinada”. Van facilitar als investigadors les imatges de les càmeres de seguretat de la fleca. Ahir a la tarda no constaven detinguts.