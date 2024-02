La Guàrdia Urbana de Lleida incorporarà nova tecnologia i sistemes d'intel·ligència per prevenir situacions delictives

detail.info.publicated acn

La Guàrdia Urbana de Lleida comptarà amb nous sistemes d'intel·ligència a fi de prevenir situacions delictives. La Paeria preveu dotar al cos d'agents de tecnologia com càmeres, sensors de comportament i altres elements que s'utilitzen, dins d'un marc normatiu, per detectar situacions potencialment perilloses. Així, la tecnologia s'afegeix com un dels punts principals a desenvolupar en el nou pla local de seguretat amb perspectiva de gènere que es preveu aprovar en una comissió extraordinària en les properes setmanes. Altres punts que aborda el nou document és el reforç de la comunicació entre els agents i la ciutadania, així com la instal·lació de nou enllumenat als carrers de la ciutat amb l'objectiu de preservar la seguretat de la dona.