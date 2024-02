Detenen dos homes a la terrassa del domicili on havien entrat a robar a Lleida

detail.info.publicated REDACCIÓ

Agents dels Mossos d'Esquadra van detenir ahir a Lleida dos homes de 22 i 23 anys, com a presumptes autors d'un robatori amb força a interior d'un domicili.

Els fets van passar a les 05.30 hores de la matinada del mateix dia, al carrer Cartoixà Telm de Lleida, on havia saltat l'alarma d'intrusisme.

Immediatament es va adreçar al lloc una patrulla de mossos, que feia tasques de seguretat ciutadana, i va enxampar dos homes a la terrassa del domicili.

Els agents els van identificar i van comprovar que els dos sospitosos portaven guants i estris per cometre robatoris i que, per accedir a l’interior de la casa, havien forçat una finestra i dues portes. Amb aquests indicis, els agents van detenir els dos homes per la seva presumpta relació amb el robatori.

Els detinguts, tots dos amb antecedents, passaran avui a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.