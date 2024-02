El Govern vol adaptar l'FP per impulsar la bioeconomia a Lleida

El Govern planteja impulsar la bioeconomia a Lleida amb un nou “mapa” de la Formació Professional (FP) amb vista al 2035 que “faci que la força de Lleida sigui en el sector agroalimentari, així com en el de la salut”. Així ho va defensar ahir la delegada del Govern, Montse Bergés, després de reunir-se amb representants del grup de treball G10 format per la Generalitat, Diputació, Paeria, la Universitat de Lleida, les Cambres de Comerç de Lleida i Tàrrega, Pimec Lleida, la Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL), UGT i CCOO. “Podem facilitar una modificació de fins al 40% dels currículums per adaptar-los a les necessitats reals del territori i alinear tota la formació vinculada”, va assegurar el president executiu de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, Fabian Mohedano. “El compromís de projectar la bioeconomia s’ha de traslladar als centres d’FP i crear una cadena de valor entre els més capdavanters del territori perquè ajudin a construir aquest horitzó compartit”, va afegir.

En la trobada també es va explicar que l’últim informe general de prospectiva 2023-26 del Govern català determina que sectors professionals com la informàtica, la sanitat o els serveis a la comunitat “han de créixer en places perquè s’omplen gairebé totes i les empreses van molt desesperades” buscant personal, va indicar Mohedano. Al contrari, “les empreses de tot el sector industrial van desesperades buscant perfils, i les places queden buides”, lamenta. “A mitjà termini, haurem d’ajustar l’excedent en altres cicles per formar les persones que realment pot absorbir el mercat de treball”, va concloure Mohedano.