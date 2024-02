La UdL només capta la meitat dels joves lleidatans que inicien un grau

La Universitat de Lleida (UdL) va celebrar ahir la seua tradicional jornada de portes obertes per a estudiants de Secundària, una de les accions amb què intenta captar més joves de Lleida per a les seues titulacions. En els últims anys, només al voltant de la meitat dels que han iniciat un grau han elegit la UdL per cursar-lo.

Poc més de la meitat dels joves de les comarques de Lleida que comencen un grau se’n van a altres universitats en lloc d’elegir la Universitat de Lleida (UdL). Aquesta situació amb prou feines ha variat en els últims anys, tal com constata la base de dades UNEIX de la Generalitat (vegeu el gràfic). En l’últim curs disponible d’aquesta sèrie, el 2021-22, hi va haver 2.572 lleidatans que van iniciar un grau, dels quals 1.231 ho van fer a la UdL, la qual cosa suposa un 47,86%.

El rector de la UdL, Jaume Puy, va assenyalar que el percentatge ha estat molt similar en els dos darrers cursos. En aquesta línia, va indicar que una vegada acabada la pandèmia de la covid han reforçat les accions per donar a conèixer la universitat a tot el territori, com per exemple amb visites als instituts i campanyes informatives. Una altra és la tradicional jornada de campus oberts, en la qual ahir van participar 2.131 alumnes de Batxillerat i cicles formatius de grau superior de 39 centres de Secundària de Lleida, dos de Barcelona i un de Tarragona.Puy va detallar que els joves de les comarques del Pirineu i de les més pròximes a Barcelona (Urgell i Segarra) són els que més se’n van a altres centres. Per això va considerar necessari continuar efectuant campanyes perquè tant els alumnes com les seues famílies coneguin millor els graus que ofereix la UdL i les seues instal·lacions. L’altra cara de la moneda és que el nombre de joves de fora de Lleida que elegeix la UdL com a primera opció ha anat augmentant.El rector creu que la UdL té marge de creixement, però per a això cal que l’administració aposti per la universitat pública i hi inverteixi. Així, va destacar que l’increment del nombre d’alumnes registrat en els últims anys en el conjunt de l’Estat es concentra a les universitats privades. També va dir que el fet que un 70% dels alumnes de Medicina siguin de fora denota que alguna cosa “falla” en el mapa de l’oferta.

D’altra banda, la jornada de portes obertes va deixar una “sensació excel·lent” al degà d’Educació, Psicologia i Treball Social, David Aguilar. Va afirmar que “alguns alumnes estaven sorpresos, no s’esperaven que Lleida tingués un campus tan modern”, i va valorar que la UdL té “força capacitat d’atracció al territori”, ja que “tenim molts estudiants de pobles” i alguns del Pirineu. Per la seua part, el degà de Dret, Economia i Turisme, Eduard Cristóbal, va assenyalar que els més de 350 alumnes que van visitar la facultat van ser “bastant receptius i tenien molt d’interès, sobretot en els dobles graus”, va indicar.

«A Barcelona hi ha més sortides»

El Martí i l’Enric són alumnes de segon de Batxillerat de l’institut Manuel de Pedrolo, a Tàrrega. Ahir van visitar l’Escola Politècnica Superior, i malgrat que el Martí encara no té clar què vol estudiar, explica que “la visita d’avui m’ha ajudat molt”. Per la seua banda, l’Enric té clar que vol estudiar Enginyeria Mecànica i explica que “si aconsegueixo prou nota per estudiar a Barcelona me n’hi aniré, perquè allà les enginyeries tenen fama de tenir més sortides professionals”.

«Ens quedarem a Lleida»

“Volem estudiar Enginyeries i ens quedarem a la Universitat de Lleida. Ens agradaria sortir d’Erasmus, i en la jornada ens han explicat les diferents opcions que tindrem. Hem vist que a la facultat hi havia força més nois, però també hem vist alguna noia més. Creiem que, a poc a poc, la nostra presència a les enginyeries s’anirà normalitzant. Ens ha agradat molt que hagin vingut antics alumnes que ja s’han graduat per donar-nos consells i explicar-nos la seua experiència.”