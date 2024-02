Revisió intensiva a la canalització del riu a Lleida

L’estat actual del parc de la canalització del riu Segre, amb grans zones en què no hi ha gespa. - AMADO FORROLLA

La gespa del parc de la canalització del riu Segre pateix des de la tardor una plaga d’erugues que li ha fet canviar el color verd per un de més groguenc, i en diverses zones pràcticament ha desaparegut. Les causants són les larves de Mythimna unipuncta, un insecte l’exemplar adult del qual és com una arna, i l’ajuntament té previstes diferents actuacions per afrontar-la, la primera de les quals és un control intensiu durant un mes.

Des de l’últim cap de setmana de gener fins que acabi febrer, els tècnics n’inspeccionen setmanalment l’estat. En el cas que el nivell de recobriment de la gespa no arribi el 75% el consistori planteja tres escenaris: ressembrar les zones sense gespa, fer el mateix en àrees més grans i delimitades o actuar en tot el marge esquerre de la canalització. D’aquestes possibilitats la segona sembla la més viable, segons la mateixa Paeria, que afegeix que independentment de l’opció que es triï la portaran a terme operaris del Centre Especial de Treball i es contractarà una empresa per a la ressembra. També s’estudiarà canviar la seua espècie, ja que aquesta plaga només afecta la que hi ha a la canalització, les gramínies. Al seu torn, la Paeria instal·larà trampes amb feromones per capturar exemplars adults de les erugues per controlar-ne la població.