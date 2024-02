Un error en un tràmit de la Paeria anul·la targetes de resident en zona blava

Un error de l’ajuntament en la tramitació de les targetes de resident per a la zona blava, que tenen una tarifa reduïda, va deixar ahir sense aquest servei diversos veïns. Els afectats van rebre al gener una carta de pagament per la targeta que indicava que el preu era d’1 euro, quan en realitat en costa 10, i aquesta va ser la quantitat que se’ls va cobrar. Fins ahir van poder identificar-se i aparcar per 60 cèntims al dia amb normalitat, però el servei va deixar de reconèixer-los. La tinenta d’alcalde i edil de Mobilitat, Cristina Morón, va afirmar que es tracta d’una incidència del servei tècnic que hauria de quedar resolta avui, sense que els afectats hagin de fer cap tràmit o gestió per recuperar les seues targetes de resident.

Un afectat va explicar que “vaig perdre tot el matí trucant a l’EMAU i a les empreses que gestionen les app, però ningú em va saber resoldre el problema”. Va afirmar que “volia renovar la targeta i pagar per ella de nou, m’era igual perdre l’euro que van cobrar al gener, però el servei no ho permetia”. Així mateix, va assegurar que quan va rebre la carta amb el preu erroni d’un euro ho va comunicar, però no va obtenir cap solució. “Visc envoltat de zona blava, em costa respirar i necessito agafar el cotxe”, va indicar. “Continuaré pagant 60 cèntims per la plaça, no em correspon pagar més”, va afegir.Un error a l’app per a la zona blava ElParking ja va deixar els lleidatans sense poder pagar per aquesta via el passat 2 de gener, quan es van estrenar les noves tarifes que encareixen el servei entre un 9% i un 19%.