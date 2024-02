Comencen les obres de millora de l’entorn de l’escola Pardinyes de Lleida

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Lleida ha iniciat les obres de reforma de l’entorn de l’escola Pardinyes, per tal de millorar l’accessibilitat i la pacificació del trànsit en aquesta zona. Segons explica la Paeria, l'actuació se centra als carrers Jeroni Pujades (entre Tarragona i Anastasi Pinós) i a Anastasi Pinós (entre Benavarri i Enginyer Cellers), just davant de l’escola. S’amplien uns dos metres les voreres, que passaran a tenir més de 5 metres d’amplada, per facilitar el trànsit dels vianants.

A més, es construiran tres passos elevats per prioritzar la circulació dels vianants respecte als vehicles, a les cruïlles del carrer Jeroni Pujades amb Tarragona; Jeroni Pujades amb Anastasi Pinós; i Anastasi Pinós amb Benavarri.

També s’hi inclou la renovació del col·lector de clavegueram de Jeroni Pujades, una reordenació de la zona d’aparcament i la plantació d'arbres. El pressupost d'execució de l'obra és de 336.940 euros i el termini d'execució és de 5 mesos.