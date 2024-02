Detenen dos joves de 20 anys per robar joies en un domicili de Lleida

detail.info.publicated Redacció Redactora del digital Alcoletge detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Dos joves de 20 anys han estat detinguts aquesta matinada com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força a interior de domicili.

Els fets han tingut lloc a les 05:00 hores, quan diverses patrulles de la Guàrdia Urbana de Lleida s’han adreçat a l’Avinguda Madrid després de rebre l’avís d’un ciutadà informant que havia vist dos joves en una actitud sospitosa, sortint d’un portal amb una motxilla.

La policia ha iniciat la recerca dels joves i els ha localitzat al carrer Estudi General. Quan els dos individus han vist els agents, s’han separat i han fugit, però finalment els han pogut atrapar, un a l'avinguda València i l'altre al marge dret de la canalització del riu. A l'escorcollar els joves, se'ls ha trobat a sobre una gran quantitat de joies.

Al mateix temps, una altra patrulla s’ha adreçat a l’immoble d’on havien sortit els joves i ha comprovant que un dels habitatges, on no hi havia ningú, presentava la porta forçada i l’interior tot remenat. Amb tots aquest indicis s’ha procedit a la detenció dels dos joves com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força a interior de domicili.