Una dona de 40 anys va morir ahir a la nit en ple carrer Folch i Torres, al Clot de les Granotes de Lleida, segons sembla per un infart.

Els Mossos d’Esquadra es van encarregar de les diligències i el jutge de guàrdia va dictar l’aixecament del cadàver. Està previst que se li practiqui l’autòpsia per confirmar que la mort es va produir per causes naturals.