Lleida, amb 80 casos, té la taxa més alta a Catalunya de l’escalada de tos ferina

Les comarques de Lleida ja han registrat en el primer mes i mig d’aquest any una vuitantena de casos de tos ferina, quan en tot el 2023 van ser 77, segons dades confirmades pel departament de Salut. La incidència d’aquesta infecció respiratòria aguda, provocada per un bacteri molt contagiós i que causa una tos persistent, ha experimentat l’últim any un gran ascens a tot Catalunya, però és a Lleida on més s’ha incrementat proporcionalment la taxa per cada 100.000 habitants. Segons la Xarxa de Vigilància Epidèmica de Catalunya, ha passat del 0,23 el 2022 al 18,77 el 2023, i per ara el 2024 està en el 15,5. Pediatres consultats van indicar que estan diagnosticant molts casos a Lleida, majoritàriament en nens que ja no són petits i en adolescents, no en nadons ni en nens de poca edat. Subratllen que no hi ha hagut casos greus.

Es tracta amb antibiòtics, però la tos sol perdurar diverses setmanes després d’acabar el tractament. Apunten que l’efectivitat de la vacuna contra aquesta malaltia, l’última dosi de la qual s’injecta als 6 anys, va perdent eficàcia amb el temps, però asseguren desconèixer les causes concretes de l’augment actual de la incidència de la infecció. En tot cas, van assenyalar que correspon a Salut estudiar- ne les raons i van subratllar que cíclicament es produeixen aquestes situacions. En aquest sentit, l’informe sobre la situació epidemiològica de la tos ferina a Catalunya 2014-2024 destaca que els brots es produeixen de manera cíclica i que l’últim va ser el 2015. “Des d’aleshores, es va produir un descens, i es va incrementar durant la pandèmia (de covid), influït sobretot per les mesures restrictives que van reduir dràsticament el contacte entre la població. Ara venim d’un període postpandèmia en què pràcticament no hi havia casos”, detalla, i afegeix que “tenim unes vacunes que protegeixen de la malaltia i de la infecció, però aquesta protecció es va perdent al llarg del temps i de manera cíclica apareixen aquestes onades”. Un dels últims brots a Lleida s’ha produït a l’escola Fedac de la capital, amb 7 casos, segons Salut, el primer dels quals delestectat el passat dia 8. El centre assegura que han estat només 3 i que la situació està controlada. A mitjans de gener n’hi va haver un altre amb 7 encomanats al col·legi Episcopal, també a Lleida ciutat, i entre el novembre i el desembre de l’any passat se’n va produir un altre amb 11 a l’institut d’Alpicat.

En tots, Salut Pública va aplicar el protocol que inclou l’avís a les famílies dels alumnes de la classe dels afectats perquè acudeixin al Centre d’Atenció Primària en cas de tos. Salut incideix també a portar al dia la vacunació (vegeu el desglossament). La tos ferina és una malaltia de declaració obligatòria individualitzada i les actuacions preventives es dirigeixen fonamentalment a protegir els lactants vacunant les embarassades, immunitzar els nens i intentar disminuir la incidència en adolescents i adults que actuen com a font d’infecció.