Vora 7.000 marroquins resideixen a la ciutat de Lleida

Un total de 6.973 persones d’origen marroquí estan empadronades actualment a la ciutat de Lleida, la qual cosa representa el 5 per cent dels habitants, segons va informar aquest dijous la Paeria després que l’alcalde, Fèlix Larrosa, es reunís amb la cònsol del Marroc a Lleida, Tarragona i Aragó, Ikram Chahine.

D’aquest col·lectiu, un 39 per cent són dones (2.705) i un 61 per cent, homes (4.268). La visita de la cònsol a la ciutat tenia com a objectius reforçar la col·laboració i les línies de treball conjunt entre les entitats marroquines, la població originària d’aquest país i la resta de la ciutadania.