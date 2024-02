Abocador al solar d'Alcalde Costa de Lleida, que ERC insta a netejar i utilitzar de pàrquing

En aquesta zona del solar hi ha tota mena de residus. - MAGDALENA ALTISENT

El gran solar entre els carrers Alcalde Costa, Ramon Soldevila i República del Paraguai és utilitzat com a abocador en tota l’àrea que queda fora de l’aparcament de zona blava habilitat des de fa uns anys a la part que dona a República del Paraguai. Aquesta situació ha portat el grup municipal d’ERC a reclamar al govern de la Paeria que dugui a terme la neteja i l’estassada de la parcel·la més pròxima al pàrquing, que és la que està més bruta, ja sigui directament en el cas que el seu titular l’hagi cedit a la Paeria o, altrament, ordenant al propietari que ho faci.

La petició presentada pel regidor Juanjo Falcó també sol·licita que faci un requeriment als amos de les altres parcel·les que configuren aquest solar (n’hi ha set més) que facin el mateix. A més, demana que la Paeria iniciï converses de manera immediata amb tots els propietaris per negociar que les cedeixin temporalment amb l’objectiu d’habilitar un gran aparcament públic en aquesta zona de la ciutat, on falten places d’estacionament.

Precisament, l’associació de veïns d’Instituts-Sant Ignasi ha reivindicat en diverses ocasions aprofitar aquest gran solar com a aparcament provisional mentre no es desenvolupi cap pla per procedir a la urbanització i edificació.