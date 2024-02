Els dos centres per a drogoaddictes del Barri Antic de Lleida tenen 400 usuaris

Unes 400 persones utilitzen freqüentment els dos centres de reducció de danys per a drogodependents que hi ha a la ciutat. Tots dos són al Barri Antic, i l’ajuntament vol traslladar-los a entorns sociosanitaris “de qualsevol barri de la ciutat, no només al Centre Històric”, com ja va anunciar a finals de gener. L’alcalde, Fèlix Larrosa, ho va reiterar ahir davant del subdirector general d’Addiccions, VIH, ETS i Hepatitis Víriques de l’Agència de Salut Pública, Joan Colom, en una reunió que van tenir juntament amb el gerent de la regió sanitària de Lleida, Raül Llevot. “Estem d’acord que hi ha d’haver un espai molt millor que l’actual, més ampli, amb més capacitat de contenció i d’atendre la postvenipunció”, va afirmar Colom. “Els centres no poden estar abandonats i amagats en un punt”, va afegir l’alcalde. L’ajuntament i Salut posaran en marxa una taula participativa per definir un pla de treball contra les addiccions i “crear el millor espai i entorn possibles per fer-los front”, va assenyalar Colom.

Cap de les 192 sobredosis que hi va haver l’any passat en sales de venipunció catalanes va ser mortal, segons l’Agència de Salut Pública. “Sense el servei, molts dels usuaris haurien mort o serien al carrer”, va assegurar Colom. “Hi ha persones que momentàniament no estan en condicions de ser tractades, i els hem d’oferir un servei d’escolta activa i punció supervisada”, va afegir. El subdirector d’Addiccions va explicar que també se’ls ofereix una targeta sanitària si no en tenen, així com aliments i una dutxa, la qual cosa provoca “canvis amb un impacte molt important”. Va defensar que la incidència de malalties contagioses entre toxicòmans, com el VIH o l’hepatitis B, ha disminuït en els últims anys. Així mateix, va reconèixer que erradicar el consum de drogues és “impossible, una fal·làcia”, per la qual cosa se centren a provar de retardar al màxim l’edat d’inici del consum i a proporcionar accés a un tractament com més aviat millor.

L’entitat veïnal Som Veïns defensa el trasllat del servei “en un lloc digne que pugui estar obert les 24 hores”, ja que el centre de venipunció gestionat per Arrels al carrer Veguer de Carcassona “sol estar tancat, no és efectiu”. El seu portaveu, Òscar Lanza, planteja que cada CAP de la ciutat pugui tenir un espai d’atenció per a drogoaddictes. L’altre local per a drogodependents que hi ha al Barri Antic es troba als voltants de l’església de Sant Llorenç.