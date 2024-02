El pla per impulsar productes de l'Horta de Lleida, sense ajuda europea

La Paeria no ha aconseguit el finançament de fons europeus Next Generation que va sol·licitar per revaloritzar els productes agroalimentaris de l’Horta i millorar la seua comercialització al mercat municipal de Balàfia, i que incloïa millores també al de Camp d’Esports i el Mercat Central. Es tracta del projecte Lleida, ciutat d’horta, ciutat de mercats, amb un cost d’1.133.767,58 euros i que va ser presentat l’abril del 2023. Durant la comissió de Bon Govern celebrada ahir es va informar que el 27 de juliol es va rebre una resolució de desestimació, amb l’argument que l’ajuntament no havia reparat defectes a la sol·licitud (encara que el govern municipal defensa que sí que es va fer per via del registre del ministeri). La tinenta d’alcalde i regidora de Bon Govern, Carme Valls, va afirmar que a l’agost van presentar un recurs d’alçada i va afegir que a l’haver passat més de tres mesos sense haver obtingut resposta “el silenci en aquests casos és negatiu”, de manera que l’ajuda sol·licitada es considera definitivament denegada.

A la presentació del projecte, l’ajuntament va destacar que l’objectiu era “incrementar la resiliència de l’aprovisionament de productes alimentaris principalment frescos de la ciutat, segurs i saludables”, així com “posar les bases per fer més eficients les cadenes de comercialització dels productes de l’Horta i incrementar el coneixement per part de la ciutadania”.

Constava de vuit actuacions distribuïdes en tres equipaments municipals. Al mercat de Balàfia preveia habilitar un punt de comercialització de per a productors de l’Horta, així com la rehabilitació de l’edifici amb mesures d’estalvi energètic. Al mercadillo del Camp d’Esports, impulsar la competitivitat per captar nous clients, generar oportunitats i millorar l’accessibilitat amb una integració d’una oficina, un punt d’informació i assistència als usuaris, millor il·luminació i una nova distribució de la zona de productors de fruita i verdura. I, finalment, al Mercat Central, tenia previst instal·lar un sistema de control intel·ligent per a l’accessibilitat als docks, millorar la gestió de residus, construir un magatzem i impulsar l’eficiència energètica.