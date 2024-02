Ciutat Jardí recolza que es mantingui el porta a porta

L’associació de veïns de Ciutat Jardí considera que el sistema de recollida de residus porta a porta funciona bé al barri i aposta per mantenir-lo. El president de la junta veïnal, Ramir Bonet, afirma que la majoria de veïns van quedar satisfets després que s’instal·lessin contenidors orgànics amb xip per als que viuen en blocs de pisos plurifamiliars, però demana que aquest servei s’estengui a tots els veïns del barri. “Quan sortim de Lleida durant un cap de setmana optem per tirar les bosses d’orgànica en contenidors d’altres barris, no podem deixar els cubells al carrer de divendres a diumenge perquè estaríem assenyalant que la nostra casa és buida i seria molt probable que els robin o els trobem trencats”, explica. “Reciclem bé, però tirar les escombraries en altres contenidors no comptabilitza per ser bonificats”, recorda.

La Paeria va certificar aquest dimecres passat el final del porta a porta als barris de Balàfia i Pardinyes i les seues associacions de veïns van avalar aquesta decisió, en vista del rebuig generalitzat que ha suscitat en aquests barris. Ciutat Jardí serà així l’únic barri de la ciutat que mantindrà el sistema.D’altra banda, Bonet alerta que hi ha un tram sense vorera del carrer Roure que no entra dins del projecte amb fons europeus per acabar d’urbanitzar-la i demana que la vorera s’inclogui a les futures obres.