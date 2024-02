Els pacients que usen fàrmacs de l'hospital al no haver-n'hi en farmàcies es multipliquen per cinc a Lleida

Fins a 143 lleidatans van haver d’acudir l’any passat a l’hospital per rebre la seua medicació, a causa del creixent desproveïment en farmàcies que preocupa professionals i pacients. La xifra és cinc vegades superior a la del 2022, quan 28 persones van haver d’aconseguir medecines per aquesta via. Així mateix, el 2021 hi va haver 26 afectats. Salut explica que el 85% dels 143 pacients de l’any passat van necessitar quatre principis actius: els fàrmacs Valproato (antiepilèptic), Hidroxiurea (antineoplàstic), Levomepromazina (antipsicòtic) o Imipramina (antidepressiu). El departament afegeix que la resta es va medicar amb 11 principis actius més, per la qual cosa hi havia un total de 15 medicaments diferents que no es podien trobar en farmàcies.

Un metge de capçalera de la ciutat explica que cada vegada que hi ha un problema de subministrament s’ha d’optar entre modificar els plans de medicació dels pacients o utilitzar el circuit de medicaments estrangers perquè puguin rebre’n a través dels serveis de farmàcia hospitalària. El facultatiu afirma que aquestes gestions ocupen més d’un terç del seu temps de treball i destaca que són “de poc valor afegit, dins d’una burocràcia excessiva”, que defineix com “el principal problema”.Actualment, 952 medicaments tenen problemes de subministrament actius a l’Estat, segons l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. “Les tensions d’estoc que patim són un problema global, però agreujat aquí perquè els medicaments són més barats que en altres països i els fabricants prefereixen vendre’n fora per un preu més alt”, afirma la presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Lleida, María Enrique-Tarancón.

Alerta que “cada vegada en falten més” i detalla que les insulines, com l’Ozempic, estan molt afectades. En aquest sentit, el ministeri de Sanitat explica que l’alta demanda produeix tensions en el subministrament des del passat 4 de setembre i insta els sanitaris a no iniciar nous tractaments amb Ozempic, “en la mesura possible”, fins que els titulars confirmin que poden proveir la demanda de manera sostinguda.

Així mateix, altres productes amb seriosos problemes de proveïment són les bosses de recollida d’orina. L’Agència explica que es tracta d’un problema europeu degut al tancament d’una fàbrica que les elaborava per a diverses marques i assegura que aquesta setmana n’han entrat més d’un milió per a distribució.