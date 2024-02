L'Animac tanca la seva edició més diversa i accessible amb rècord d'espectadors

L'Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, tanca la seva 28a edició aquest diumenge amb la xifra rècord de 30.000 espectadors entre assistents a les projeccions, tallers i altres activitats. De fet, el certamen ha fet ple a totes les conferències i la directora de l'Animac, Carolina López, n'ha destacat la seva qualitat. Durant quatre dies, el certamen ha projectat un total de 179 films i ha organitzat diferents tallers i exposicions. L'edició d'enguany, dedicada a la diversitat, ha trencat barreres per fer el certamen més accessible a tot el públic amb la introducció del llenguatge de signes i la programació de sessions especials per a persones amb transtorn de l'espectre autista. La 28a edició de l'Animac és el reflex del moment "espectacular" que viu l'animació catalana, espanyola i internacional, segons ha indicat López, qui també ha apuntat que els professionals participants del certamen surten amb bones sensacions. "Ens omple d'orgull", ha dit la directora del festival, fent referència a l'opinió recollida dels diferents artistes. En aquest sentit, López ha explicat que un dels punts destacats que valoren els cineastes és la localització del festival i s'ha referit a la ciutat de Lleida com un punt de trobada del sector "més proper" que altres ciutats "més grans". D'altra banda, López ha assegurat que els artistes queden "impressionats" per la tasca del certamen entorn l'àmbit educatiu, tenint en compte que part del públic visitant són alumnes de diferents edats que volen dedicar-se al sector de l'animació, el disseny o els videojocs, entre altres. En tot cas, la regidora de cultura de la Paeria de Lleida, Pilar Bosch, ha recordat que l'Animac "no només és un festival per a nens, sinó també per a adults" amb projeccions que tracten temes amb "sensibilitat" i una imaginació "desbordant" sense límits de llenguatge.

Prop de 180 projeccions dedicades a la diversitat

Des d'aquest dijous, el certamen dedicat a l'animació ha projectat un total de 179 films: 8 llargmetratges, 4 migmetratges i 167 curtmetratges. Així mateix ha acollit cinc premières mundials i 58 estrenes a l'Estat, 32 a Catalunya i dos d'àmbit internacional.

La programació d'enguany ha anat dedicada a la diversitat en l'animació, el qual ha permès fer un programa més accessible amb sessions relaxades, la introducció del llenguatge de signes en diferents conferències i l'abordatge de la diversitat des de diferents punts de vista amb la col·laboració de múltiples entitats. "El públic ha agraït aquest tipus de sessions i hem trencat barreres", ha conclòs López. La mostra està organitzada per l'Ajuntament de Lleida, amb el suport de la Fundació La Caixa, el Ministeri de Cultura, l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI), la Diputació de Lleida i el Departament de Cultura, entre altres. Enguany ha comptat amb un pressupost de 210.000 euros.

Premi Trajectòria a la mare de 'Les Tres Bessones'

El certamen clourà de manera oficial aquest diumenge al vespre amb el lliurament del Premi Trajectòria a la il·lustradora Roser Capdevila, creadora de 'Les Tres Bessones'. En tot cas, l'Animac continuarà present a la plataforma Filmin fins al 3 de març.A banda del reconeixement a Capdevila, el certamen també ha guardonat la tasca de l'artista visual Isabel Herguera amb el Premi Honorífic i de l'animador britànic Barry Purves, amb el Premi Animation Master. Així mateix, ha destacat la presència al certamen de José Luis Árgueda, director artístic del film 'Robot Dreams', nominat a quatre premis Goya i també als Oscar.

ACN - Alba Mor