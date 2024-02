Noves obres a Alfred Perenya a partir de demà

La Paeria començarà demà un segon tram d’obres al carrer Alfred Perenya (Zona Alta) per donar continuïtat al carril bici que ha habilitat al tram entre l’avinguda Rovira Roure i el carrer Enric Granados.

El primer tram ha quedat obert al trànsit recentment, però el carrer es tornarà a tallar demà dilluns entre Enric Granados i Humbert Torres. L’accés per a vianants es mantindrà i Enric Granados canviarà de sentit entre els carrers Alfred Perenya i Aribau per donar sortida als vehicles. Per poder ampliar les voreres (d’1,35 a 1,95 metres) i continuar el carril bici unidireccional en sentit Rovira Roure s’eliminarà una fila d’aparcaments.Així mateix, demà començaran les obres de millora de l’entorn de l’escola Sant Josep de Calassanç, al Clot, per la qual cosa els alumnes hauran d’accedir al centre pel carrer Pau Claris i no per Comtessa Elvira, que es convertirà en un espai de plataforma única i passarà d’1,4 a 7,9 metres d’ample.D’altra banda, pròximament s’eixamplarà també la vorera dels números imparells del carrer Penedès (Balàfia) entre la Garrotxa i la Selva.Les obres, finançades amb fons europeus, compten amb un termini d’execució de cinc mesos.