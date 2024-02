Més de 522.000 usuaris de l'eConsulta a Lleida i el Pirineu des del 2019

L’eConsulta s’ha consolidat a Lleida i des del 2019 s’han registrat un total de 522.300 usuaris entre els 500.000 del pla i els 22.300 de l’Alt Pirineu i Aran, que han generat gairebé 900.000 converses (827.000 i 70.700, respectivament). És un recurs al qual es pot accedir a través de La Meva Salut, que permet a la ciutadania enviar consultes a l’Atenció Primària sobre temes que no requereixen una atenció urgent. Entre les més freqüents figuren les confirmacions de tractaments després de rebre resultats de proves diagnòstiques o bé la resolució de dubtes sobre una malaltia.

Durant la pandèmia, l’any 2020 i el 2021, el seu ús es va multiplicar. El 2023 van utilitzar l’eConsulta 131.317 persones a Ponent, amb gairebé 200.000 converses, i al Pirineu van ser 5.651 i 16.484, respectivament. Quant als professionals, l’any passat la van utilitzar 7.800 metges i infermeres al pla i 119 a la muntanya.Eugeni Paredes, metge del CAP Onze de Setembre, explica que l’eConsulta els permet “destinar més temps a les visites presencials”, i afegeix que “la reducció de desplaçaments té un impacte mediambiental”. Imma Vila, doctora al CAP Oliana, destaca que “pot estalviar moltes visites innecessàries, temps i desplaçaments i amb les distàncies del Pirineu resulta especialment beneficiós”.Cal destacar que a La Meva Salut hi ha més de 241.000 persones acreditades al pla, 64.000 donades d’alta el 2020 i 125.000 el 2021. Des de la seua creació l’any 2014, s’han registrat 4,6 milions d’accessos, 893.000 el 2023. Al Pirineu hi ha 12.302 usuaris, 6.700 de registrats durant la pandèmia. Des del 2014 hi ha hagut 733.000 accessos, gairebé 136.000 dels quals el 2023.