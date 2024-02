Tallen l'aigua als veïns del bloc de Caldereries de Lleida que denuncien assetjament immobiliari

Els setze veïns que viuen al número 16 del carrer Caldereries i que denuncien patir assetjament immobiliari es van quedar ahir sense aigua corrent després que la propietària de l’edifici, la immobiliària Firg Pyrene SLU, no liquidés el deute que tenia amb Aigües de Lleida, que ascendeix a més de 50.000 euros, segons els inquilins, una situació que ha indignat els veïns, que no van tenir constància ni del deute acumulat ni que patirien el tall fins que la concessionària ho va notificar a començaments de mes.

El bloc té un comptador comunitari i els inquilins pagaven un lloguer a la immobiliària que incloïa l’aigua i la llum, però en cap moment no els van passar factures del consum i ara se senten indefensos. “Hem anat pagant el lloguer pensant que els nostres diners eren per a l’aigua i la llum però no ha estat així, no sabem què han fet amb aquests, no responen a les nostres trucades i estem sense aigua havent persones grans, incapacitades i vulnerables a l’edifici”, va lamentar una de les veïnes, que va dir que el tall és l’últim cas d’assetjament immobiliari de Firg Pyrene SLU. “Portem mesos sense ascensor i la propietat es va comprometre fa gairebé un any a reparar-lo i arreglar la porta d’entrada per evitar que entrin intrusos, però no han fet res i tenim la sala de comptadors okupada per toxicòmans. Ens fan la vida impossible perquè abandonem les nostres cases”, va lamentar un altre dels afectats.

Davant d’aquesta situació, els veïns van presentar la setmana passada una denúncia penal contra la propietat per l’impagament del servei d’aigua (vegeu el desglossament). Paral·lelament, també van presentar fa setmanes una queixa formal a l’ajuntament i ahir van demanar ajuda a l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU). “Quan vam formalitzar la queixa des de la Paeria ens van assegurar que no ens tallarien l’aigua i al final ens l’han tallat i a l’EMAU l’única solució que ens han donat és que els veïns paguem el deute, és indignant i ens sentim totalment desprotegits”, va dir un d’ells.Un responsable d’Aigües de Lleida va confirmar el tall del subministrament. En el seu moment, va assenyalar que al tenir comptador comunitari només figura un titular, l’amo de l’edifici, i que abans de notificar el tall la Paeria va comprovar que no hi havia cap persona vulnerable. Un fet que rebaten els veïns, que van afirmar que a l’immoble viuen persones amb certificats d’incapacitat i de vulnerabilitat, a més de menors d’edat i ancians.Per la seua part, des de l’ajuntament no van detallar ahir si tenen previst prendre alguna mesura en relació amb aquest cas.

Presenten una denúncia penal contra la titular de l’immoble

Els veïns del número 16 del carrer Caldereries van presentar la setmana passada una denúncia penal al jutjat de guàrdia de Lleida contra la propietària de l’edifici, Firg Pyrene SLU. A la denúncia, a la qual ha tingut accés aquest diari, detallen que els han tallat l’aigua malgrat que ells pagaven el subministrament amb el lloguer i que no saben què ha fet la propietat amb els seus diners. D’altra banda, també denuncien les inversions promeses que no s’han fet, com arreglar l’ascensor i la porta d’entrada, reposar els extintors i contractar un servei de neteja.