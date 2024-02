L'Orfeó planteja un amfiteatre al solar de la comissaria de Sant Martí

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Orfeó Lleidatà proposa construir un amfiteatre a l’aire lliure al solar de la vella comissaria del carrer Sant Martí, al Centre Històric, per poder representar tota mena d’arts escèniques. “Plantegem que sigui una plaça d’ús públic en la qual es pugui aprofitar el desnivell que hi ha per posar-hi grades”, explica Xavier Quinquillà, director executiu de l’entitat, que té la seua seu just al costat. “Creiem que és la solució més encertada, tenint en compte els costos, i els grups municipals i l’ajuntament han estat receptius”, afegeix. Per la seua part, la Paeria afirma que a finals de març espera disposar de la proposta per a l’espai encarregada al despatx de l’arquitecte Ramon Padullés, que donarà continuïtat al disseny de la plaça de la Panera que ja va dur a terme fa uns anys.

Així mateix, el patronat de la Fundació del Paisatge de Lleida va acordar ahir reactivar el programa Espais Singulars per definir el futur de la canalització del riu, on vol aconseguir un espai “més dinàmic i útil”, així com del Parc de les Arts de Joc de la Bola, en el qual “cal definir l’encaix entre espai verd i un edifici amb usos cívics i culturals”. La proposta final per a tots dos espais sortirà d’un procés participatiu. Així mateix, es va acordar renovar el conveni amb el Col·legi d’Arquitectes de Lleida. D’altra banda, va aprovar reprendre la col·laboració amb l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol per pintar sis armaris de connexions elèctriques de la ciutat, així com eliminar el requisit que la majoria dels seus membres siguin regidors.

Tots dos grups van instar el patronat a suprimir o integrar els cables a les façanes dels edificis

Unanimitat per ordenar els cables a les façanes

Els grups municipals d’ERC i Junts van demanar acabar amb els cables elèctrics visibles a les façanes de la ciutat. En la reunió d’ahir del patronat, el regidor republicà Juanjo Falcó va sol·licitar modificar l’ordenança del paisatge per obligar les companyies a ocultar els cables. D’altra banda, l’edil de Junts David Melé va proposar que el pla de treball del 2024 intensifiqui la seua tasca en aquest sentit i va demanar al govern que insti les companyies responsables a resituar, soterrar o integrar els cables a les façanes. Així mateix, Junts destaca que l’ajuntament va ordenar fer-ho per primera vegada durant l’anterior mandat a tres companyies de telefonia mòbil, a l’exterior d’un edifici del carrer Lluís Companys. Segons va informar la Paeria, el patronat va aprovar per unanimitat instar les companyies que revisin el seu cablatge en diferents punts per ordenar-ho i netejar les façanes,D’altra banda, Falcó va afirmar que en el projecte Espais Singulars s’incorporarà un procés participatiu sobre l’ús de l’actual baixador de busos quan s’hagi traslladat a la nova estació.Per un altra banda, els republicans es van reunir ahir amb la Federació ALLEM per tractar les principals necessitats de les persones amb discapacitat, com la necessitat de més habitatge públic.