Prorroguen de nou el cas Boreas tot i que la causa es va iniciar el 2014

La magistrada del jutjat d’Instrucció número 1 de Lleida ha acordat una nova pròrroga de sis mesos en la instrucció de l’anomenat cas Boreas, sobre suposades irregularitats a la Diputació entre el 2011 i el 2018, segons ha pogut saber aquest diari. D’aquesta forma, la investigació judicial del cas s’allarga fins a finals de juliol del 2024, cinc anys i nou mesos després de l’escorcoll a la corporació arran d’una investigació que es va iniciar el 2014 per una denúncia davant de Fiscalia de suposats pagaments de comissions a exresponsables de la Diputació a canvi d’adjudicacions quan la presidia Joan Reñé, un dels 40 investigats aproximadament, al qual li va costar el càrrec després de l’escorcoll l’octubre del 2018. Reñé va negar el cobrament de cap comissió i va dir que totes les seues actuacions van ser avalades pels tècnics i els funcionaris. De fet, la pràctica totalitat d’imputats han negat les irregularitats suposadament detectades pels Mossos i la Fiscalia.

La jutge desestima la petició d’algunes de les defenses dels investigats, que demanen l’arxivament de la causa i en critiquen la dilació. Per la seua part, la Fiscalia va demanar la pròrroga al·legant que hi ha testimonis que encara no han declarat i la complexitat del cas, en una causa amb 46 volums i més de 12.000 folis. La magistrada considera que “no s’han pogut practicar totes les diligències necessàries per a l’esclariment dels fets” i afirma, malgrat que durant tots aquests anys no s’han deixat de practicar “de forma constant diligències, que encara no ha estat possible acordar la pràctica de totes les necessàries per culminar la instrucció, tenint en compte l’elevat nombre d’investigats existents fins ara”. També posa de manifest que alguns dels testimonis que falten per declarar han estat sol·licitats per part d’algunes de les defenses. En aquest sentit, afegeix que la pròrroga resulta en benefici dels investigats, als quals es permet que sol·licitin la pràctica de diligències.

A judici un excap de Carreteres en una causa separada

Fins ara només se sap que una de les peces separades arribarà a judici. Fiscalia demana 12 anys per a un excap de Carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, per manipular suposadament adjudicacions. Està acusat dels delictes de suborn passiu, frau per gestió deslleial, prevaricació administrativa i falsedat en document públic en relació amb suposades irregularitats en contractes d’obra pública. Hi ha dos empresaris que també s’asseuran a la banqueta. Per la seua part, Joan Reñé ja ha declarat dos vegades. L’última va ser el març de l’any passat sobre una suposada prevaricació i malversació de fons en contractes de l’àrea de Medi Ambient. Reñé sempre ha negat el cobrament de cap comissió i va dir que totes les seues actuacions van ser avalades per tècnics i funcionaris.