El ple prorroga 18 mesos el contracte de la neteja amb els vots de PSC, Junts i Vox

El ple de l’ajuntament va aprovar ahir prorrogar 18 mesos el servei de neteja i recollida de brossa de la ciutat amb els vots a favor del govern del PSC (9) i dels grups de Junts (ahir eren 4 per absència de l’edil Sergi Grimau) i Vox (2), mentre que ERC (5) i el Comú (1) van votar-hi en contra i el PP es va abstenir (5). El debat d’aquest punt va ser el més animat de la sessió, ja que PSC i ERC es van responsabilitzar mútuament de la brutícia dels carrers i les condicions de la pròrroga.

El portaveu dels republicans, Juanjo Falcó, va destacar que l’ampliació “té les mateixes condicions que el contracte actual [que acabava aquest març] i amb una reducció notòria dels recursos que s’hi destinen”. És per això que va vaticinar que “d’aquí a 18 mesos la ciutat estarà més bruta que ara; si s’hi destinen menys recursos no es netejarà tant”. La tinent d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, va respondre que “ERC és el principal responsable de la pròrroga; ens demanen de fer en 7 mesos el que vostès no han fet aquests 4 anys que han estat al govern”. Va recordar que des de principis de l’any passat “l’empresa esperava la seua proposta de pròrroga” i que “sabien que el contracte estava esgotat”. Falcó va replicar que “el culpable d’aquesta pròrroga és el PSC, i si haguessin afegit millores que proposàvem, hi hauríem votat a favor”. A més, va reclamar al govern “assumir les seues responsabilitats”. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va intervenir per recordar que a la campanya de les municipals “ERC deia que tenia redactat el nou plec de condicions, però quan vam entrar al govern vam veure que no havien fet res”.Per la seua part, el cap de l’oposició a la Paeria i del PP, Xavi Palau, va manifestar que “Lleida està bruta i falten mesures complementàries” com per exemple endurir les multes per incivisme i actuar de forma global”. Va justificar la seua abstenció al·legant que les millores promeses pel govern “no consten per escrit enlloc”, i va denunciar que el porta a porta a Pardinyes i Balàfia continua vigent amb aquesta pròrroga malgrat que el govern del PSC va dir que el suprimirà. La seua homòloga de Junts, Violant Cervera, va recordar que el contracte s’havia prorrogat dos vegades i que la seua principal demanda per donar-li suport era que la durada fos mínima. Va assenyalar que “tots coincidim que la neteja és millorable”, però va dir que hi votarien a favor perquè “estem satisfets amb els arguments i raons del govern i volem ser part activa en la millora del futur contracte”. D’altra banda, l’edil del Comú, Laura Bergés, va votar-hi en contra “perquè no podem prorrogar un servei que no funciona” i va criticar que no es concretés com millorarà la neteja.

Moció de tots els grups menys Vox per donar suport als agricultors

El ple va aprovar ahir una moció de suport a les protestes del sector agrari amb una moció presentada per PSC, PP, ERC, Junts i el Comú que només Vox va votar en contra. A més de recolzar les protestes, el ple també insta Generalitat, Estat i la Unió Europea a prendre mesures per controlar el preu de venda dels aliments, reduir els tràmits administratius que han de fer agricultors i ramaders i augmentar les indemnitzacions per sequera i plagues, a més de promoure la singularitat de l’Horta i fomentar el consum de productes locals, entre altres. Prèviament, el ple va rebutjar una moció de Vox que denunciava “les catastròfiques conseqüències del Pacte Verd Europeu” en els interessos nacionals i el sector primari. També es van aprovar les mocions del PP i ERC per revitalitzar la Mariola i impulsar les polítiques feministes respectivament, així com la del PSC de demanar a la Generalitat d’apujar el límit dels preus dels habitatges de protecció oficial a la ciutat, tal com demanen els promotors lleidatans. Per una altra banda, el ple va aprovar la cessió de diverses finques privades de Magraners a la Paeria per poder construir diversos blocs de pisos de protecció oficial.

Polèmica per una compatibilitat per a la directora de personal

La concessió d’una compatibilitat a la directora de personal de la Paeria va ser objecte de polèmica en el ple. ERC va demanar deixar aquest punt sobre la taula al·legant que la llei no ho permet per a càrrecs directius, que l’informe de compatibilitat l’havia fet la mateixa sol·licitant i que és per formar aspirants a funcionaris, ja que fa classes en una acadèmia. El govern va replicar que a la sol·licitud figura que no formarà aspirants a entrar a la Paeria i que la dedicació laboral no li impedeix aquesta funció. Després de consultar el secretari general, que va avalar la votació, la sol·licitud va ser acceptada amb els vots de PSC i Junts, en contra d’ERC i Comú i l’abstenció de PP i Vox.