L'institut de Cappont, previst en mòduls el 2025

Educació preveu ara que el llargament reivindicat institut de Cappont estarà operatiu en mòduls prefabricats d’aquí a dos cursos, el 2025-2026. Fonts del departament van afirmar que es tracta d’una previsió “realista” i que treballen perquè així sigui, encara que advoquen per anar “pas a pas”.

De fet, en una recent reunió amb representants de les famílies dels col·legis d’Infantil i Primària del barri (Camps Elisis, Frederic Godàs i Francesco Tonucci) ja es va apuntar la possibilitat que el nou centre iniciés la seua etapa en barracons mentre es construeix l’edifici, tot i que al principi la Generalitat preveia que l’institut estaria operatiu el proper curs 2024-2025.

El centre està programat en un solar municipal darrere del Frederic Godàs, entre els carrers Riu Ebre, Salvador Espriu i Riu Besòs, però perquè Educació accepti la cessió ha de deixar de ser zona inundable, com va advertir l’Agència Catalana de l’Aigua el novembre passat. Ara la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) ha acceptat les al·legacions de la Paeria i Cappont deixarà de ser zona inundable en un període de retorn de 100 anys.

Tecnologia contra l’absentisme en centres d’alta complexitat

■ El regidor d’Educació, Xavier Blanco, i el director dels serveis territorials d’Educació, Claudi Vidal, es van reunir aquesta setmana amb el professor del col·legi Lestonnac Cristian Viaplana, creador d’una app denominada Class Bits que reforça conductes positives dels alumnes i recondueix les negatives a través d’un sistema de punts, com va avançar aquest diari. Va ser una primera presa de contacte per a possibles vies de col·laboració entre les administracions i el creador i estudiar com pot ajudar l’aplicació en la prevenció de l’absentisme escolar, especialment en els centres de més complexitat educativa de Lleida. L’app té versions de llengua en català i castellà i ja és utilitzada per docents de tot l’Estat.