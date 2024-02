La nota ordenarà a partir d'ara les assignacions de places d'FP

detail.info.publicated acn / redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dilluns la resolució de preinscripció i matrícula per als ensenyaments del sistema públic de cara al curs vinent. Pel que fa a l'FP es recullen novetats en el procediment i el calendari, en part per l'aplicació del reial decret sobre l'FP a escala estatal.

En primer lloc, les places d'FP s'assignaran tenint en compte la nota, no l'ordre de petició com es feia fins ara. L'objectiu és assimilar el procediment al que s'empra en la universitat i, per tant, beneficiar aquells estudiants amb millor nota. El Departament d'Educació defensa que això permetrà que s'assigni la millor opció que ha demanat un alumne ja que ara, aquesta nota servirà tant per a la teva primera opció com per a la resta. Fins ara, la nota servia per ordenar en la primera opció però en el cas de la segona, passaven per davant aquells alumnes que havien demanat en primer opció aquells estudis. Fonts del Departament han explicat però que, a banda de la nota, també hi ha altres criteris que es tenen en compte, com per exemple demanar estudis de la mateixa família d'allò que has estudiat.

Això està relacionat amb un segon canvi, el procés de preinscripció constarà de dues fases. Una primera on només es matricularà l'alumnat que hagi obtingut plaça en la primera opció sol·licitada. La publicació de les assignacions en primera opció d'aquesta primera tanda es farà el 15 de juliol per als cicles de grau mitjà i l'11 del mateix mes per als superiors. El sistema només permetrà que es matriculin aquells estudiants que han obtingut la primera opció que havien demanat, els que han obtingut la segona o posteriors aniran a la segona tanda directament. La matriculació d'aquestes primers opcions es farà del 17 al 22 de juliol per al grau mitjà i del 15 al 18 de juliol per al superior.

La segona tanda servirà per millorar les assignacions de la primera. D'aquesta manera, aquells estudiants que no obtinguin la primera plaça que havien demanat o que no n'havien obtingut cap potser ho podran fer ara si han quedat vacants lliures del primer termini. Educació ha garantit que els alumnes mantindran, com a mínim, la plaça obtinguda en el primer procés, de tal manera que l'únic que poden fer és millorar-la.

Aquesta segona tanda d'assignacions es publicarà el 31 de juliol per al grau mitjà i el 30 del mateix mes per al superior. La matriculació per a les assignacions d'aquesta segona tanda es farà del 2 al 6 de setembre.

Procediment de repesca al setembre

Fins ara, els estudiants que no havien obtingut la plaça que volien o no n'havien obtingut cap passaven a formar part d'una llista d'espera i s'assignaven les places vacants que hi havia al juliol. El Departament elimina ara aquest procediment i en crea un "diferenciat", segons han insistit des de la conselleria, que servirà per oferir totes les places que hagin quedat vacants.

Aquest procediment es portarà a terme del 12 al 16 de setembre i estarà obert tant per ales estudiants que no tenen plaça d'FP tot i haver-la demanat com per aquells no havien arribat a fer preinscripció i que ara volen optar per estudiar formació professional.

Educació defensa que tots els alumnes sabran la seva plaça abans de marxar de vacances ja que el procediment d'assignacions finalitzarà al juliol, amb la segon tanda. I és que han insistit que aquest nou procediment no té res a veure amb el procés de preinscripció i que el que permetrà és donar sortida de manera ordenada de totes les vacants que hagin quedat lliures, obertes a tota la ciutadania.

Equilibri en les vies d'accés

Un tercer canvi és la proporció de places que quedaran reservades segons la via d'accés, incrementant les que es reserven als alumnes que provenen de l'FP. En el cas del grau mitjà, fins ara el 70% de les places eren per als graduats d'ESO, el 20% per als tècnics d'FP bàsica (que són els que ja tenen una titulació de grau mitjà) i un 10% per a l'alumnat provinent de proves d'accés. Ara, el 80% de les places seran per als titulats en secundària o tècnics d'FP bàsica, amb prioritat per als que han finalitzat els estudis els darrers tres anys. L'alumnat provinent de les proves d'accés o del curs d'accés a grau mitjà tindran un 15% i l'alumnat tècnic tindrà un 5%. A més, com a novetat, hi haurà un 5% de places addicional per a persones amb certificat de professionalitat, que fins ara no hi podien accedir.

En el cas de l'FP superior, fins ara el 60% de les places eren per als alumnes de batxillerat, el 20% per als tècnics d'FP (els que venen dels cicles mitjans) i un 20% per a l'alumnat provinent de proves d'accés i altres titulacions. A partir d'ara, l'alumnat de batxillerat i els tècnics d'FP tindran reservat el 80%. Dins d'aquest percentatge, el 55% de les places seran per alumnes de batxillerat i el 45% per als tècnics de grau mitjà d'FP. L'alumnat amb proves d'accés tenen reservat un 15% i els tècnics superiors d'FP un 5%. Novament hi ha un 5% per al certificat de professionalitat.

Preinscripció d'infantil, primària i ESO del 6 al 20 de març

La resolució publicada al DOGC recull també que la preinscripció per al segon cicle d'infantil i primària serà del 6 al 20 de març i per a l'ESO del 8 al 20 de març. El sorteig es farà el 30 d'abril i la llista d'assignacions el 10 de juny. La matriculació anirà del 18 al 26 de juny,

En el cas del batxillerat, les sol·licituds es presentaran del 18 al 25 d'abril, la publicació de les assignacions serà el 20 de juny i la matriculació del 21 de juny a l'1 de juliol.