Rescaten un lladre en una teulada a Lleida

Expectació aquest diumenge al Centre Històric de Lleida durant el rescat d’un lladre que va quedar atrapat en un terrat al voler fugir de la Guàrdia Urbana. Els serveis d’emergències van rebre l’avís poc abans de les set del vespre.

L’individu, de 27 anys, va ser interceptat per una patrulla al carrer Companyia i per evitar el seu arrest va escalar un edifici i va quedar atrapat al terrat, ja que no en podia baixar.

La Urbana va demanar l’ajuda dels Bombers, que van portar una escala per poder arribar fins al lladre, que van baixar amb la cistella. Fins al lloc dels fets també va acudir una ambulància del SEM. L’home va quedar detingut per un delicte de robatori amb força en interior de trasters.