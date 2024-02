Les dones més longeves tenen menys risc de patir malalties multisistèmiques que els homes segons un estudi lleidatà

Equip d’investigadors que han participat en l’estudiCedida per IRBLleida

Les dones amb vides més llargues són menys susceptibles de tenir malalties multisistèmiques, és a dir aquelles que afecten més d’un sistema orgànic, com el digestiu i el respiratori, que els homes. A més, l’aparició de les malalties es retarda en persones amb més edat, tant dones com homes. Aquestes són algunes de les conclusions d’una investigació liderada des de Lleida en què s’ha analitzat l’historial clínic de prop de 500.000 pacients majors de 50 anys. L’estudi l’han portat a terme la Universitat de Lleida (UdL), la Unitat de Suport a la Recerca de Lleida de l'Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària de Salut Jordi Gol (IDIAPJGol) i l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida).

La investigació, publicada a la revista BMC Medicine, posa en relleu la rellevància de les històries clíniques electròniques en l’estudi del procés d’envelliment i obre noves possibilitats en la prevenció de malalties relacionades amb l’edat que haurien d’ajudar als professionals del primer nivell assistencial a dissenyar plans d’atenció i tractament individualitzats.

"Les intervencions sanitàries centrades en retardar l’envelliment i les malalties relacionades amb l’edat haurien de ser les més eficaces per augmentar l’esperança de vida en salut", ha explicat la professora de la UdL, Mariona Jové, que ha participat en l’estudi. Ha afegit que "aquestes troballes ofereixen informació valuosa per als professionals de l’atenció primària per millorar la qualitat de vida de la població a Catalunya, a través d’una atenció individualitzada."

L’estudi s’ha realitzat amb les dades procedents del Sistema d’informació per al desenvolupament de la investigació en Atenció Primària (SIDIAP) de gairebé mig milió de persones més majors de 50 anys, que van morir a Catalunya entre el 2006 i el 2022.

L’estudi d’aquestes dades ha permès als investigadors tenir una visió global sobre com les malalties afecten la longevitat i la qualitat de vida en les dones i els homes. "Els resultats mostren que, a mesura que la longevitat augmenta, l’inici de les malalties es retarda progressivament, tant les que afecten un sistema orgànic com de diversos. Hem observat que la quantitat d’individus que eviten malalties augmenta quan se superen els 87 o 88 anys, encara que acaba disminuint quan la persona s’aproxima a l’edat de la seua mort", ha matisat l’investigador del IDIAPJGol, Joaquim Sol. "El nostre objectiu és estudiar, a nivell poblacional, els patrons de malaltia específics de cada sexe associats a l’esperança de vida humana", ha confirmat l’investigador.

La investigació ha estat finançada per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i d’Investigació (AGAUR), el Departament de Salut, la Diputació de Lleida, l’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primaria Jordi Gol (IDIAPJGol) i l'Instituto de Salud Carlos III.