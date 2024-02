Les famílies critiquen que Educació apugi el preu del menjador escolar "per tercer any consecutiu"

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC) ha criticat que el Departament d'Educació hagi apujat "sense cap avís previ ni cap explicació" el preu del menjador escolar per "tercer any consecutiu". La xifra podria arribar, segons l'entitat, fins als 7,98 euros en el cas de l'alumnat esporàdic de la majoria de menjadors escolars, concretament els que tenen una durada de dues hores i mitja. L'aFFaC denuncia que en cinc anys la tarifa ha pujat un 17%, de 6,80 a 7,98 euros per als usuaris esporàdics i de 6,20 a 7,25 per als fixes. Alhora considera "inadmissible" que Educació "continuï sense incorporar cap factor corrector" en el càlcul dels preus per "protegir" l'economia de les famílies.

En un comunicat l'aFFaC recull que Educació justifica l'increment de preus per la pujada de sous del 3,5% prevista al conveni col·lectiu del lleure i per la inflació. L'entitat critica, però, que tal com va poder "constatar" l'any passat, el benefici que les empreses obtenen per cada menú "es manté intacte".

Així doncs, mentre les famílies veuen encarit els preus perquè els seus fills passin el temps del migdia al centre educatiu, les empreses que presten el servei "no absorbeixen cap impacte derivat de la inflació".

La federació critica el "desinterès evident" d'Educació per caminar cap a un servei de menjador escolar "universal i gratuït", una de les eines "més importants per combatre l'absentisme escolar i l'abandonament escolar prematur".