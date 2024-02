Agredits 45 funcionaris el 2023 a la presó, més del doble en cinc anys

Les agressions a funcionaris de la presó de Ponent a mans d’interns s’han incrementat més del doble en cinc anys i el 2023 van arribar als 45 casos, segons un informe publicat ahir pel sindicat Csif. En el conjunt de Catalunya, denuncien que les agressions greus a funcionaris van augmentar un 54% l’any passat, amb el centre penitenciari Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires com el que n’acumula més, amb un total de 24.

La situació a la presó lleidatana també és alarmant, segons el sindicat. De les 45 agressions registrades l’any passat, divuit van ser greus. En total, es van produir 62 incidents i els funcionaris agredits van estar 280 dies de baixa −un 83% més respecte als 153 dies del 2022−. Segons el sindicat, es van elevar al jutjat 42 denúncies per aquests fets.

El sindicat reclama la condició d’agents de l’autoritat i mesures coercitives com aerosols

El 2023 hi havia 635 interns a la presó de Ponent, davant els 587 de l’any anterior. Així mateix, es van produir 68 temptatives d’agressió a funcionaris per part de presos davant els 26 casos del 2022. En els últims cinc anys, el sindicat ha comptabilitzat 146 agressions a funcionaris i 136 temptatives. “No podem parlar ni de millora ni de reducció d’incidents; aquestes xifres no permeten ser optimistes i les agressions al col·lectiu de treballadors dels serveis penitenciaris de Catalunya continuen sent una autèntica xacra”, lamenta el Csif, mentre que denuncia que cada dia es produeixen una mitjana d’1,6 agressions a funcionaris a les diferents presons catalanes. “Som un col·lectiu hiperagredit, tant físicament com psicològicament i institucionalment”, assegura aquest sindicat, que critica que la falta de mesures coercitives com els aerosols o les pistoles elèctriques fan que la població reclusa “se senti lliure d’agredir els treballadors”. Per enèsima vegada, també van reclamar l’aprovació per part de les Corts Generals de la condició d’agents de l’autoritat per al col·lectiu.

Més de quaranta firmes treballen amb el CIRE de l’àrea de Lleida

■ Quaranta-dos empreses catalanes, la majoria lleidatanes, contracten el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) per desenvolupar la producció total o parcial dels seus productes al Centre Penitenciari de Ponent, al taller exterior de Raimat i al Centre Educatiu de Justícia Juvenil El Segre. Actualment, en aquests centres treballen 181 interns, dels prop de 3.500 que produeixen directament per al CIRE a tot Catalunya. Entre les tasques que duen a terme dins dels centres penitenciaris n’hi ha d’impremta, fusteria, manyeria, muntatge, confecció, manteniment i serveis exteriors, a més de les pròpies als centres. Per intensificar la relació amb el teixit empresarial de la zona, el CIRE va organitzar ahir dimecres una jornada a la seu del Govern a Lleida.