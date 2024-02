“Aquí, més del 80 per cent de persones volen ser funcionàries; no s'entén i no pot ser”

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La majoria de joves no veuen el seu futur treballant al sector productiu (com la construcció, les instal·lacions, la fusteria o l’automoció) ni al sector serveis, en oficis relacionats amb la informàtica, la gestió administrativa o el disseny d’interiors. Tanmateix, el 77 per cent considera positiu que es doni a conèixer aquestes professions en l’institut. Aquestes són algunes de les conclusions de la tercera edició del projecte Fem Sectors, de la Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (Coell) en col·laboració amb la Diputació, amb el qual vuit-cents alumnes de quart d’ESO o cicles formatius de vuit instituts de la demarcació van rebre xarrades i van dur a terme visites a empreses durant el 2023.

El 2022, el 80,7% dels joves va declarar que no es plantejava treballar als sectors esmentats. Els resultats el 2023 van ser similars, però l’enquesta mostra que el 38,3% aconsellaria aquestes professions a un company que no sap què estudiar, mentre que un 56% no descartaria fer-ho i només un 5,7% s’hi negaria. “Aquí, més del 80% de persones volen ser funcionàries; no s’entén i no pot ser perquè les empreses i els autònoms creen activitat i riquesa que pot contribuir a fer polítiques socials”, va valorar ahir el president de la Coell, Josep Maria Gardeñes. Va afegir que “potser des del món empresarial hem de fer autocrítica” per fer els oficis més atractius i va alertar que “falta personal en gairebé tots els sectors i el nivell d’atur juvenil és molt alt, alguna cosa no estem fent bé i els governs també han de replantejar-se la necessitat de posar en relleu les empreses i de fer més atractiva l’FP”.El president de la Diputació, Joan Talarn, va destacar que “hi ha moltes possibilitats laborals i personals per poder desenvolupar-se fent un treball professional molt ben pagat, que a més et pot donar moltes satisfaccions personals”.D’altra banda, el grup de Junts va celebrar ahir que la Paeria anunciés que reactivarà el consell municipal de la Formació Professional després de quatre anys d’inactivitat, gràcies a una moció que Junts va presentar en el ple de l’octubre passat. “Permetrà detectar i visibilitzar les oportunitats i necessitats formatives actuals i futures”, va afirmar l’edil Neus Caufapé.

“Sempre tenim uns 10 alumnes en pràctiques, i en tindríem més”

L’empresa tecnològica Vunkers IT Experts és una de les 19 que l’any passat van anar als centres educatius de Lleida per ensenyar què fan i per què val la pena treballar al seu sector. El seu CEO, Albert Mas, va assegurar que “ens falta moltíssim personal”, fins al punt que “moltes vegades hem de formar-lo internament per especialitzar-lo”, va afirmar. “Sempre tenim uns deu alumnes en pràctiques, i si poguéssim tenir-ne més, no ho dubtaríem. Captar el talent jove ens va molt bé perquè són bastant inquiets i tenen ganes de treballar, per la qual cosa entre dos i quatre es queden amb nosaltres cada any”, va afegir. L’empresa que Mas dirigeix està especialitzada en ciberseguretat, transformació digital del camp o tecnologia aerospacial, entre altres aplicacions tecnològiques. “A mesura que parlàvem, els alumnes veien que no només ens dediquem a la informàtica i mostraven la seua atenció”, va concloure Mas.