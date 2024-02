El PSC de Lleida veu un possible conflicte d’interessos del regidor d’ERC Xavier Estrada Fernández

El grup municipal del PSC va demanar ahir al regidor d’ERC Xavier Estrada que comparegui a la comissió especial de Transparència perquè informi sobre la seua relació amb el grup inversor italià World Sports Management SRL, perquè el va acompanyar en sengles reunions amb el govern de la Diputació i amb la regidoria d’Esports de la Paeria el passat dia 2.

El PSC destaca que Estrada va acudir a les dos reunions juntament amb els representants del grup, la qual cosa “podria desembocar en un presumpte conflicte d’interessos” al ser edil.

La portaveu del grup, Begoña Iglesias, va assenyalar que Estrada “no estaria habilitat per assistir en qualitat de regidor ni a la reunió de World Sports Management amb la Diputació, perquè no és representant electe d’aquesta institució, ni tampoc amb la regidoria d’Esports perquè en aquest cas no forma part del govern municipal”.

ERC va replicar que Estrada compareixerà voluntàriament, va negar que hi hagi conflicte d’interessos i va destacar que va ser convidat pel regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, a la reunió, en la qual, segons Esquerra, l’empresa va exposar interès per invertir en el Lleida Esportiu.

Va afegir que demanarà a la presidenta de la comissió que no s’hagi de votar sobre la compareixença, al ser voluntària, i que també acudeixi Quiñónez perquè va ser ell que va autoritzar Estrada a ser-hi.

Esquerra vol que la sessió sigui registrada i emesa i va expressar la seua satisfacció perquè “es podran demanar explicacions sobre les relacions d’algunes persones del govern i de l’alcaldia en relació amb l’arribada d’un nou club de futbol a la ciutat”.

La portaveu, Jordina Freixanet, va dir que “arribarem fins al final” per conèixer “les operacions de personalitats vinculades al govern que pretenen tacar la imatge d’ERC i d’Estrada”.