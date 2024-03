Condemnat un otorrino per mala praxi amb un pacient

El jutjat de primera instància 2 de Lleida ha condemnat un otorrinolaringòleg per mala praxi amb un pacient a qui haurà d’indemnitzar amb 4.877 euros més els interessos després de fer-li una intervenció per extreure-li un pòlip que va desembocar en la pèrdua de quatre dents. Concretament, la jutge estima en part la demanda presentada per l’afectat, representat pel lletrat Enric Rubio, de Rubio Advocats, i declara l’existència de mala praxi per part del doctor per falta de consentiment informat i no haver detectat una retrognàtia pronunciada (mandíbula curta o petita).

Els fets van ocórrer l’any 2017, quan un lleidatà va acudir a l’otorrinolaringòleg per una disfonia i li van detectar un pòlip en una corda vocal. Li va practicar una microcirurgia per extreure’l però li va causar danys a la dentadura. Davant d’això, el pacient el va demandar al considerar que havia actuat amb falta de diligència en el servei mèdic tant en relació amb la informació dispensada al pacient –no se l’hauria advertit dels riscos de la cirurgia programada i no es van tenir en compte els seus antecedents odontològics– com en la pràctica de la intervenció –que va desembocar en la pèrdua de quatre peces dentals del maxil·lar superior.La magistrada determina que hi va haver mala praxi del facultatiu. D’una banda, que “el consentiment informat firmat pel pacient i doctor no contempla els concrets riscos que aquesta cirurgia comporta. No consta que aquesta cirurgia pugui comportar la pèrdua de peces dentàries”. També afirma que “no consta cap menció a la retrognàtia que tenia l’actor [la víctima], sobretot quan és qualificada de pronunciada en la nota operatòria aportada”. Així mateix, considera que si el pacient hagués tingut l’explicació dels riscos “podria haver optat per cirurgies alternatives”. Finalment, quant a la mala praxi en la intervenció, assegura que el doctor va tenir “falta de previsió” perquè no va atendre les circumstàncies que ja afectaven l’actor. La sentència no és ferma.