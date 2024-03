Albiach assegura que el Hard Rock causarà més sequera i delinqüència

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, va replicar ahir al primer secretari del PSC, Salvador Illa, “que ell va posar el Hard Rock al centre de la negociació com a condició imprescindible per aprovar els pressupostos l’any passat”. “Nosaltres no barregem carpetes, són ells, i no es tracta d’estar a l’altura de les negociacions, que sempre ho estem, ja que si Catalunya ha tingut pressupostos des del 2017 en tres ocasions ha estat gràcies al suport dels comuns, i d’estar a l’altura del país, que no necessita un projecte que causaria més inseguretat, delinqüència, problemes de salut mental i agreujaria encara més la sequera”.

Respecte a les protestes dels agricultors i ramaders, Albiach va posar en relleu que són un sector “essencial” i va afirmar que tenen “tot el nostre suport”. Va remarcar que “estan ofegats pels deutes i ara encara estan cobrant ajuts de fa dos o tres anys” i va afegir que “és necessari un pla estratègic que ha de venir de la modernització dels regadius, de preus justos i de l’acompanyament de les administracions”.