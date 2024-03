El mosso lleidatà imputat per tràfic de cocaïna: “La barreja és la bomba”

La Divisió d’Afers Interns (DAI) dels Mossos d’Esquadra va concloure que l’agent de Lleida que van imputar per tràfic de cocaïna, com va avançar SEGRE aquest diumenge, movia quantitats importants de droga, no només per consumir sinó també per vendre a tercers. Així ho van determinar partint de les nombroses converses per WhatsApp que va mantenir amb un detingut per narcotràfic.

Val a recordar que a aquest veí de Lleida arrestat, en un operatiu que va tenir lloc el juny de l’any passat, els investigadors li van trobar 394 grams de cocaïna i 14.000 euros, per la qual cosa consideren que hi havia un entramat a partir del qual podia obtenir grans quantitats d’estupefaents. “La puta bossa cada vegada pitjor. S’ha obert la gometa”, “Últimament et falta tirar-me’l a granel a la mà”, “la barreja és la bomba” són algunes de les frases que han estat analitzades.

Els investigadors creuen que I.G.G. no només adquiria la droga per consumir sinó que comprava importants quantitats per vendre-les. Així, per exemple, hauria donat sortida a deu grams de cocaïna en tot just dos dies. L’arrestat i l’agent haurien mantingut almenys una quinzena de converses entre l’11 de maig i l’11 de juny, quatre dies abans de la detenció. Utilitzaven un argot propi per evitar ser descoberts, segons els investigadors, com escama o tiza, que seria cocaïna de més o menys qualitat, segons les indagacions.

L’agent va ser denunciat penalment el desembre per la DAI. A més, com a mesura cautelar se’l va suspendre de funcions, és a dir, sense feina ni sou, a l’espera de la resolució judicial. Tanmateix, l’agent ha agafat la baixa, per la qual cosa no li han pogut aplicar la mesura. Es preveu que aquest mateix mes declari com a imputat davant del jutjat.