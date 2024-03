Alumnes del Gili i Gaya, jardiners a Gardeny

Uns 110 alumnes de primer d’ESO de l’institut Gili i Gaya van plantar ahir 381 plantes aromàtiques al Turó de Gardeny, a prop del Museu del Clima. La iniciativa s’emmarca en el projecte de renaturalització de Lleida i les espècies plantades, com farigola, romaní i lavanda, són varietats que s’adapten al clima de Ponent, consumeixen poca aigua i requereixen poc manteniment. Els alumnes primer van rebre una explicació sobre la importància de la biodiversitat i la revegetació de la ciutat. Després, es van repartir per grups per plantar, compactar la terra i regar.

Demà hi haurà una altra plantació a càrrec d’alumnes de l’institut Castell dels Templers, l’escola Magí Morera i veïns de la zona.