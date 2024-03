Condemnat a 5 anys i mig de presó un lleidatà per abusar de la seua filla des dels 9 anys i fins els 12

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Lleida ha condemnat a 5 anys i mig de presó a un home per abusar sexualment de la seva filla des que aquesta tenia 9 anys i fins que en va complir 12. Els fets, que es remunten al 2012 i van tenir lloc en diversos domicilis de Lleida, van ser jutjats el gener passat. La sala considera que la declaració que va oferir la víctima és "convincent, versemblant i minuciosa" i, juntament amb altres testimonis i informes dels psicòlegs del cas, proven els abusos soferts. Així, l'Audiència dicta presó per a l'home i un cop en surti li impedeix acostar-se a menys de 200 metres de la seva filla i comunicar-s'hi durant 7 anys, així com llibertat vigilada per un període de 6 anys. També haurà d'indemnitzar-la amb 25.000 euros.

El judici es va celebrar a l'Audiència de Lleida el 25 de gener passat. Aleshores, la noia va relatar els abusos sexuals que va patir per part del seu pare en dos domicilis de la ciutat des que tenia 9 anys. La noia va dir que el progenitor es ficava al seu llit a la nit i li feia tocaments als genitals. Va indicar que en aquell moment "no era conscient" dels fets i no els va revelar fins anys després, quan va saber que la seva germana petita, que és fruit de la relació del seu pare amb una altra parella, viuria sola amb el processat durant una temporada. "Això va ser un canvi de xip i vaig denunciar-ho per evitar que li passés el mateix que a mi", va afirmar en la vista.

Per la seua part, l'home va negar les acusacions i les va atribuir a una relació "difícil" amb la filla i "hostil" amb la mare. El processat tampoc podrà exercir qualsevol professió o activitat amb menors durant 11 anys un cop hagi complert la pena de presó.