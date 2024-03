Tercera multa al Grup Lauren per no arreglar l'edifici de l'antic cine de Lleida

L’ajuntament ha imposat una tercera multa coercitiva de 1.000 euros al Grup Lauren Exhibició, propietari de l’immoble ubicat al número 8 del carrer Pere Cabrera que havia allotjat un multicine a Cappont, per no netejar, revisar i reparar les parts de la coberta que estan deteriorades, eliminar les pintades i la brutícia de les façanes i els rètols, ja que l’activitat va tancar el juliol del 2015 i l’empresa va fer fallida. El consistori porta requerint a la propietat dels multicines que dugui a terme aquesta actuació des del 2022, quan tècnics municipals la van inspeccionar i van constatar “una falta evident de manteniment a les instal·lacions”. Paral·lelament, els veïns dels habitatges de la zona han denunciat diverses vegades el seu mal estat, així com el mal ús que es fa de les seues façanes, plenes de pintades.

D’altra banda, la comunitat de propietaris del pàrquing Illa de l’Oci va denunciar que, arran d’una fuita d’aigua, van haver d’accedir als pàrquings en desús dels multicines, i van descobrir que des d’allà “s’accedeix també al pàrquing privat de la nostra comunitat a través d’una porta que han rebentat”, així com altres esvorancs que donen accés a un altre local i indicis d’okupació, per la qual cosa van demanar a la Paeria prendre mesures.

Tot l’edifici està en mal estat i ple de pintades

Arran d’aquesta queixa, el consistori va inspeccionar el pàrquing comunitari, el dels multicines i les seues instal·lacions, on van corroborar que hi havia portes forçades i signes d’okupació recent. La visita també va servir per verificar que la propietat no havia dut a terme cap de les actuacions ordenades per la Paeria. És per això que el consistori va ordenar, d’una banda, que la comunitat de propietaris del pàrquing Illa de l’Oci arreglés la porta rebentada per evitar intrusions i, d’altra banda, multar amb 1.000 euros els propietaris dels multicines, que disposen d’un mes per fer els treballs abans de rebre una quarta multa.