Investiguen un robatori de matinada en un restaurant del barri de Balàfia de Lleida

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra investiguen un robatori amb força que es va produir aquest dimecres a la matinada al restaurant La Cuina de Martín, al carrer Martí Gralla de Lleida, a Balàfia. El robatori es va produir entre les cinc i les sis de la matinada i el lladre va entrar al forçar amb una palanca la porta d’entrada. Va fugir després d’emportar-se els diners que hi havia a la caixa. Alfonso Martín, amo de l’establiment, va afirmar que “és la primera vegada que ens passa una cosa així en els quatre anys que fa que estem oberts”. També va comentar que “m’han trucat de la central d’alarmes que hi havia un lladre dins. Quan he arribat ja hi havia els Mossos i també ha vingut la policia científica. Disposen de l’enregistrament de la càmera de seguretat”.

Els investigadors creuen que el lladre havia visitat prèviament el restaurant perquè coneixia com estava distribuït. Martín va lamentar que “en els últims mesos s’han produït diversos assalts en locals del barri i la sensació entre els restauradors i comerciants és d’inseguretat”. Els investigadors no descarten que el lladre sigui reincident.