Un 22% dels presos de Ponent, en tercer grau

Dos de cada deu presos de Ponent estan complint el seu últim tram de condemna en tercer grau, un percentatge inferior al 25,5% de la mitjana catalana, que ha augmentat tres punts i mig en els últims nou mesos. Segons les dades facilitades pel departament de Justícia a aquest diari, actualment hi ha un total de 116 interns complint la condemna en règim obert. La conselleria va destacar ahir que el percentatge de persones internes classificades en tercer grau ha patit una tendència a la baixa des del 2020, que va tancar l’any amb un 27,7%, reduint-se al 21,8% a mitjans de l’any passat. Les primeres xifres d’aquest any evidencien un repunt, segons Justícia, fins a situar-se en un 25,5% a Catalunya i en un 22% a Lleida.

El departament té com a objectiu aconseguir un 30 per cent de tercer grau en els propers tres anys. La consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart, va subratllar que “el medi obert és una maquinària de generació de segones oportunitats i també una política beneficiosa per al conjunt de la ciutadania”. Segons l’últim informe del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, el 26% de les persones que acaben la condemna en segon grau reincideixen, percentatge que cau al 10 per cent si són al medi obert.

Segons les dades obertes de Justícia, a data de 6 de març del 2024 la presó de Ponent compta amb 641 interns, dels quals 616 són homes i 25, dones. Per règim de vida, vint-i-tres reclusos es troben en medi obert i uns altres 26 en règim tancat (una vintena per inadaptació i uns altres 6, per perillositat). La resta d’interns es troba en règim ordinari. Així mateix, quatre de cada deu estan a la presó per delictes contra el patrimoni, la majoria per robatoris, mentre que un 20,25% hi han ingressat per delictes contra la seguretat col·lectiva, com el tràfic de drogues o els delictes de seguretat viària. Així mateix, un 12,72% estan a la presó per delictes de violència masclista i un 7%, per violència sexual.