Lleida homenatja les víctimes del "patriarcat ancestral" i insta les joves a continuar amb la lluita per la igualtat

L'acte institucional per commemorar el 8-M a Lleida ha homenatjat totes les dones que al llarg de la història han estat víctimes del "patriarcat ancestral" o castigades per "sortir-se de la norma". Alhora, ha instat les joves a continuar amb la lluita per la igualtat agafant el relleu de les dones d'edat més avançada. Ho ha fet amb la lectura de tres relats a càrrec de dones vinculades als àmbits culturals o institucionals de la ciutat. Els tres testimonis s'han unit mitjançant la lectura de diversos poemes reivindicatius per part de membres de l'entitat Poetry Slam Lleida. L'acte ha concentrat desenes de persones a la plaça 8 de Març, la majoria representants polítics de les institucions del territori lleidatà.

Un dels discursos reivindicatius ha anat a càrrec de la tècnica de Patrimoni de l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) de Lleida, Montse Macià, que ha volgut retre homenatge a les víctimes del "patriarcat ancestral", sobretot a les que van morir arran de la cacera de bruixes. "Salvant les distàncies de dinàmiques socials i culturals, podríem dir que la cacera de bruixes continua encara avui en forma de múltiples discriminacions, de violència masclista, d'assetjament sexual, de sostre de vidre o bretxa salarial. En fi, de mirar el món amb perspectiva patriarcal", ha dit Macià.

"La cacera de bruixes també és la intolerància, la por a la diferent o l'estigmatització per raó de gènere. Per això, aquest 8-M ha de ser un homenatge a totes les dones que al llarg de la història han estat maltractades, silenciades o violentades víctimes del patriarcat ancestral. Un homenatge a totes les 'Eves' i a les bruixes perseguides per la societat endèmicament masclista. Reivindiquem la seva memòria i elevem-la a patrimoni immaterial. Lleguem la memòria de les bruixes bones, amb orgull, a les nostres filles i fills", ha conclòs.

Les persones que s'han concentrat a la plaça 8 de Març han pogut escoltar també les reivindicacions de Telma Rodríguez, activista, artista i membre de Poetry Slam Lleida. En el seu cas, ha instat les joves a continuar amb la lluita per la igualtat agafant el relleu de les dones d'edat avançada. "És molt important perquè la dona gran és una lluitadora, però va deixant pausadament les coses. Passem el nostre relleu a la joventut perquè pot amb tot", ha afirmat.

Durant l'acte han intervingut també Isabel Hornos i Sílvia Puertas, tècniques d'Igualtat de la Paeria de Lleida. Les membres del col·lectiu Poetry Slam Lleida, Júlia Rosso, Olga Muñoz i Aida Fontova, han llegit diverses poesies adaptades a cada relat per unir el discurs que s'ha pronunciat davant la presència de desenes de persones, entre les quals representants de diverses institucions de Lleida, veïns i membres dels cossos d'emergències.