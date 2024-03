La retirada del llaç de la plaça Paeria enfronta ERC i PSC

El grup municipal d’ERC va denunciar que ahir a primera hora del matí l’alcalde, Fèlix Larrosa, va ordenar retirar el llaç groc que penjava d’un cable sobre la plaça Paeria. La portaveu republicana, Jordina Freixanet, va mostrar la seua “indignació” i va considerar que l’alcalde “ha cedit a un prec d’un regidor de Vox”, que en el ple del juliol va demanar que l’ajuntament fos un espai neutre.

Va assenyalar que el llaç portava sis anys penjat i va posar de manifest que s’hagi fet “el mateix dia que es va firmar l’acord per a l’amnistia i el mateix mes en què s’ha ratificat la injusta inhabilitació del Pau Juvillà com a diputat al Parlament per haver mantingut els llaços la campanya del 2019”.

Per la seua part, l’alcalde va voler centrar la qüestió en el cable, no en el llaç. Va explicar que fa uns dies van detectar un cable ancorat a l’edifici de la Paeria, que està protegit, i va argumentar que el retiren “per seguretat i per protecció del patrimoni”. “No té res a veure amb un debat polític”, va dir. Va afirmar que “el llaç groc és una forma d’expressió d’un pensament polític i té tot el meu respecte. No vull polemitzar”, va assenyalar.Més tard, Vox va exigir la retirada dels cartells amb llaços grocs enganxats a la finestra d’ERC.