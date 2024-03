Aprovat el pla de seguretat de Lleida, que preveu més patrulles de la Urbana i videovigilància

La Junta Local de Seguretat va donar ahir llum verda al nou pla de seguretat municipal, que per primera vegada inclou la perspectiva de gènere i contempla mesures com incrementar el patrullatge dels cossos policials, instal·lar més dispositius de videovigilància i reforçar la vigilància a les zones de lleure nocturn.

El document, que consta de 105 actuacions, va ser validat pel conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, i l’alcalde, Fèlix Larrosa, que va destacar que l’elaboració s’ha basat en les dades de criminalitat dels cossos policials, més de 500 enquestes ciutadanes i 30 entrevistes a professionals. En aquest sentit, Larrosa va assenyalar que “Lleida és més segura que fa un any, com demostren les xifres d’Interior” (vegeu el desglossament), però va reconèixer que s’ha de millorar en la percepció de seguretat que té part de la ciutadania.

Respecte a les mesures concretes que preveu el nou pla, Larrosa va detallar que es farà una auditoria urbanística per detectar espais que siguin intimidatoris, es generalitzarà la inclusió de punts lila en les activitats de lleure nocturn i es reforçaran fins a 15.000 punts de llum.

També s’augmentaran les patrulles de la Guàrdia Urbana tant pels barris com a l’Horta i s’instal·laran més càmeres de videovigilància a la via pública i lectors de matrícules i hi haurà un 5% més de controls de trànsit. Paral·lelament, s’incrementarà la vigilància a les zones de lleure nocturn i en les que hi ha més conflictes.

En aquest sentit, Larrosa va dir que estan estudiant la creació dels àngels de la nit, una figura ja vigent en altres municipis catalans, que són voluntaris que informen sobre els riscos del consum d’alcohol i drogues i prevenen conductes sexistes. Finalment, per reforçar la resposta contra la violència masclista, s’inclouen nous protocols per tractar aquests casos, es revisen les sancions per als clients de prostitució a la via pública i es reforça l’atenció a la víctima de la Guàrdia Urbana.

D’altra banda, el conseller Elena va ratificar ahir que la ciutat tindrà una nova comissaria dels Mossos al número 26 de l’avinguda Fontanet de la Bordeta, tal com va avançar aquest diari, que serà la de referència per a la Regió Policial de Ponent. El conseller no es va atrevir a posar una data de quan podria estar llesta, mentre que Larrosa va dir que “una vegada Interior ens sol·liciti formalment els terrenys, el traspàs de titularitat es farà de forma immediata”.

Els delictes baixen un 9,4% el 2023 i Elena remarca que Lleida “és segura”

Els fets delictius a Lleida ciutat van disminuir un 9,4% l’any passat respecte al 2022, passant dels 11.302 als 10.240. Així ho va assegurar el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, a la Junta Local de Seguretat, en la qual va remarcar que “Lleida és una ciutat segura i les xifres així ho demostren”, ja que “en el conjunt del país sí que hi ha hagut un increment”. Elena va detallar que el delicte més freqüent són els furts, que suposen el 34,6% del total, però són un 14% menys que els que hi va haver el 2022 i va afegir que la taxa de delictes per cada 1.000 habitants a Lleida és de 69,65, mentre que en el conjunt de Catalunya és el 78,1. “Són xifres molt bones”, va remarcar el conseller. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va detallar que s’han reduït els fets delictius contra el patrimoni (-14,1%), contra l’ordre públic (-18,5%) i la salut pública (-25,5%), mentre que han pujat els de seguretat viària (27,9%) i contra les persones (0,7%).