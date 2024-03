La Paeria demana 3 M€ per reobrir les termes romanes

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va dir ahir que han sol·licitat una ajuda de tres milions d’euros al ministeri de Transports per rehabilitar i reobrir les termes romanes del carrer Cardenal Remolins. Un anunci que va fer durant la inauguració de la sisena edició del Mercat Romà que organitza l’associació de comerciants de Remolins i Democràcia, on va detallar que “ha sorgit l’oportunitat de presentar aquest projecte al ministeri de Transports a través del 2 per cent cultural” i que també han demanat col·laboració a la Diputació per poder dur-lo a terme. Larrosa va dir que, en el cas que rebin l’ajuda, les termes podrien inaugurar-se l’any 2027 i que la seua posada a punt ajudaria a revitalitzar tot l’entorn de la zona.

L’anunci que s’ha sol·licitat l’ajuda per rehabilitar les termes el va fer la presidenta dels comerciants de Remolins i Democràcia, Pilar Agulló, durant la inauguració del Mercat Romà, que durarà fins demà i compta amb desenes de parades de productes artesanals i de proximitat i diverses activitats que busquen reivindicar el patrimoni i la cultura romana de la ciutat.