Bona jornada del Mercat Romà malgrat la pluja

La segona jornada del Mercat Romà de Democràcia i Remolins va tenir dos cares molt diferents: al matí la pluja va fer acte de presència, cosa que va obligar a suspendre algunes actuacions previstes, mentre que a la tarda els núvols es van dissipar i el mercat es va omplir de visitants i d’activitats. Una de les més interessants va ser la xarrada que va fer l’arqueòleg Xavier Payà sobre les antigues termes romanes de Cardenal Remolins, amb imatges virtuals de com eren i les seues característiques.

Val a recordar que la Paeria va anunciar ahir que demanarà una ajuda de tres milions d’euros per reobrir aquestes instal·lacions per fer-les visitables. Una altra de les activitats que més expectació van generar va ser les desfilades dels Armats dels Dolors i les de legionaris. El mercat, que aquest any celebra la sisena edició, acaba demà.