Llista d'espera per als pisos de la nova seu del Col·legi de Metges

Els trenta-sis apartaments amb què comptarà la nova seu del Col·legi de Metges, situada al número 41 de l’avinguda Rovira Roure, que estaran destinats als Metges Interns Residents (MIR) que ho sol·licitin, així com a altres facultatius, han generat molta expectació i ja hi ha una llista d’espera per poder optar a un. Així ho va assegurar divendres el president del col·legi, Ramon Mur, que va detallar que “hi ha molta gent interessada i estem acabant d’atendre totes les sol·licituds, no sé si amb les actuals ompliríem els trenta-sis apartaments, però és cert que han suscitat molt interès”.

Els apartaments són de trenta metres quadrats i Mur va detallar que “a més dels MIR també estan pensats per a facultatius que treballen al Pirineu a mitja jornada o viceversa o facultatius que venen de fora i no tenen on allotjar-se, tenim diversos perfils que opten a aquests allotjaments”.Pel que fa a la inauguració de la nova seu, que està previst que es faci a mitjans del mes d’abril, Mur va assenyalar que “som a unes sis setmanes de la inauguració i encara queda molta feina per ultimar i tràmits administratius a gestionar, però amb la bona voluntat de totes les administracions complirem el calendari, després de mesos de treball i moltes obres ja ens trobem a la recta final”. En total, la nova seu tindrà uns quatre mil metres quadrats de superfície.La inauguració de la nova seu del Col·legi serà el colofó als actes que l’entitat està duent a terme per celebrar el seu 125è aniversari. Precisament, divendres passat va tenir lloc el penúltim acte, la presentació del llibre Ensenya’m la llengua del doctor Antoni Beltran, en el qual analitza el vocabulari popular relacionat amb l’àmbit sanitari i la seua evolució amb el pas dels anys.