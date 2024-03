Usuaris del CAP Eixample han criticat el canvi per organitzar les cites per a l’extracció de sang, assegurant que han de suportar cues al carrer “de fins a dos hores” per acudir a la seua cita. “Hi havia gent malalta aguantant a la intempèrie i amb pluja una cua que arribava fins a la plaça Cervantes”, va criticar una usuària d’aquest centre.